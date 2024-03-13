Російські блогери анонсують нові вторгнення у країну.

Російська Федерація боїться нових проривів свого кордону російськими добровольчими загонами напередодні президентських виборів.

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни, країна-агресорка використовує призовників для захисту свого кордону з Україною, оскільки не хоче передислокувати війська з лінії фронту в інші райони.

ISW відстежує заяви російських військових блогерів. Зокрема, ті зазначають, що вторгнення у РФ відбулося за кілька днів до президентських виборів 17 березня і попередили найближчими днями можуть відбутися такі ж інциденти.

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Рейд добровольців на територію РФ

Вчора вранці УНІАН повідомляв, що Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон" зайшли до Курської та Бєлгородської областей Росії в рамках спільної операції.

Бійці взяли під свій контроль прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області, а у Тьоткіно Курської області тривав стрілецький бій.

Пізніше Барановський зазначив, що в російському генштабі є певна паніка, бо вони не очікували відкриття другого фронту в цих областях, а також туди були стягнуті значні сили, але "ми все одно знайшли можливість де атакувати".

Доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський наголосив, що наразі вони повністю володіють ініціативою, а "російська армія задкує".

На уточнення, де саме варто очікувати розвитку ситуації, Барановський нагадав, що цей "захід" присвячений так званим "виборам" президента в Росії.

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