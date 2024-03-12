Їхні бойові групи, як і раніше, перебувають на території Курської та Бєлгородської областей Росії.

Наступ російських добровольців у прикордонних районах РФ, який розпочався сьогодні, був тільки "першим актом", і попереду ще "гаряча" ніч. Про це заявив доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в ефірі українського телемарафону.

"Наші бойові групи, як і раніше, перебувають на території Курської області та Бєлгородської області. Протягом усього дня бойові зіткнення, вони як по хвилі - то затихали, то розгоралися знову. Наразі певне затишшя, тому що настає темна пора доби. Але я впевнений, що ніч буде "гаряча", - зазначив Барановський.

За його словами, сьогодні ми були свідками "тільки першого акту з цієї багатоактної п'єси". "Ситуація розвиватиметься і далі", - упевнений доброволець.

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На уточнення, де саме варто очікувати розвитку ситуації, Барановський нагадав, що цей "захід" присвячений так званим "виборам" президента в Росії.

"Природно, це ніякі не вибори. Це електоральна процедура, покликана продовжити узурпацію влади Володимиром Путіним. Але ми, як свідомі громадяни Росії, вирішили висловити своє політичне ставлення, зробити свій голос, "взяти участь у достроковому голосуванні" і сказати, що ми думаємо про цей путінський режим. А ми думаємо, що Путін повинен піти, Путін повинен бути засуджений міжнародним трибуналом, а його режим - демонтований", - сказав боєць.

Так, додав Барановський, своїм прикладом вони показують, що є люди, готові зі зброєю в руках боротися з путінським режимом. "І закликаємо громадян Росії приєднуватися до нашої боротьби", - зазначив він.

Крім того, на запитання про те, що зараз відбувається в населеному пункті Тьоткіно Курської області, боєць розповів, що село перетворилося на "сіру зону", яка не підконтрольна нікому.

"Вона зараз відсунулася вглиб Росії. І ми проводимо ту саму демілітаризацію в прикордонних регіонах... Бої то затихають, то поновлюються. І не тільки в самому Тьоткіному, а й у прилеглих населених пунктах. А взагалі там досить широкий фронт, де ми оперуємо. Але ми не стоїмо на місці, ми постійно пересуваємося для того, щоб наносити несподівані удари", - розповів Барановський.

Він також зазначив, що російська армія "оговтується від шоку" і напевно намагається перекинути резерви на місце подій.

"У будь-якому разі, ми будемо продовжувати цю спеціальну операцію звільнення Росії від Путіна якийсь час, доти, доки ми зможемо завдавати ефективної шкоди путінській армії. Складно спрогнозувати, скільки ще це триватиме. Але наразі ініціатива, як і раніше, на боці добровольчих підрозділів", - підкреслив боєць.

Рейд добровольців на територію РФ

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 12 березня, стало відомо, що Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон" зайшли до Курської та Бєлгородської областей Росії в рамках спільної операції.

Повідомлялося, що вони взяли під свій контроль прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області, у Тьоткіно Курської області тривав стрілецький бій.

У Легіоні "Свобода Росії" заявили, що вони "йдуть на вибори", а "Сибірський батальйон" закликав росіян "ігнорувати вибори".

Пізніше Барановський зазначив, що в російському генштабі є певна паніка, бо вони не очікували відкриття другого фронту в цих областях, а також туди були стягнуті значні сили, але "ми все одно знайшли можливість де атакувати".

Барановський наголосив, що наразі вони повністю володіють ініціативою, а "російська армія задкує".

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