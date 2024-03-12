Росіяни не витримали тиску воїнів Сибірського батальйону.

Російські добровольці з РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону продовжують розвивати прорив у прикордонні регіони.

Як повідомляє Telegram-канал Сибірського батальйону, росіяни не очікували атаки. Поспіхом російські військові втекли з командного пункту на російській території.

"Під натиском бійців Сибірського батальйону путінські військові кинули КП на своїй території та втекли з місця несення служби", - йдеться у повідомленні.

Рейд російських добровольців - що відомо

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції. Відомо, що у Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.

Бійці легіону "Свобода Росії" знищили ворожий бронетранспортер під час рейду в Курську область.

Федеральна служба безпеки РФ придумала шалені "втрати" добровольців РДК та легіону "Свобода Росії" під час рейду у Курську область. Втім, одні заяви спецслужби суперечать іншим.

"Знищено понад 100 людей живої сили супротивника, шість танків, САУ Caesar, 20 бойових броньованих машин, опорний пункт", - заявили в ФСБ.

Бійці легіону "Свобода Росії" взяли під повний контроль російське селище міського типу Тьоткіне. Це сталося під час рейду в Курську область 12 березня.

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