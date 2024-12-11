Асад просив Путіна надати йому військову допомогу.

Правитель РФ Володимир Путін не допоміг своєму союзнику диктатору Башару Асаду під час наступу повстанських сил у його країні. Так, очільник Кремля навіть не відпустив сирійських найманців на допомогу регулярній армії Сирії.

Як пише Центр національного спротиву, Асад звернувся до Путіна з проханням відпустити сирійців, які беруть участь у війні в Україні, а також надати військову допомогу. Очільник РФ відмовив союзнику й фактично втратив Сирію.

У ЦНС нагадали, що Путін не вперше зраджує "союзників" заради досягнення хоча б якогось успіху на фронті в Україні. Раніше він не прийшов на допомогу Вірменії, оскільки всі боєздатні російські частини перебувають на полі бої заради загарбницьких амбіцій Кремля.

Відео дня

"Центр національного спротиву наголошує, що результатом правління Путіна буде повна ізоляція Росії й перетворення її на слабку регіональну державу. Занепад імперії почався саме через божевільне прагнення Путіна та оточення загарбати нашу державу. Проте й це зробити їм не вдасться", - підсумовується у повідомленні.

Ситуація у Сирії

Як писав УНІАН, 8 грудня державне телебачення Сирії повідомило про падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. В ефірі телеканалу проголосили "перемогу великої сирійської революції та повалення злочинного режиму Асада".

У Кремлі підтвердили, що Асад отримав притулок у Росії.

Business Insider писав, що кінець режиму Асада в Сирії є стратегічним провалом з боку РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: