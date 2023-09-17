Навіть дрібниці можуть сильно змінити ситуацію.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо попередив європейських лідерів і громадян, аби не були самовдоволеними і не відкидали ризики ескалації війни, яку Росія веде проти України.

В інтерв’ю The New York Times він заявив, що війна в Україні триватиме довго, і події можуть розвиватися у несподіваний спосіб. Зокрема, все ще може дійти до використання ядерної зброї.

"Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть сильно змінити ситуацію і, на жаль, на гірше. Це ризик широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", – каже Нііністьо.

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Враховуючи ці ризики, він закликав критиків без політичної відповідальності, які називають політику президент США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання складних далекобійних ракет і безпілотників Україні надто обережною, зрозуміти вагання лідерів.

"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не має. У Фінляндії ми також чуємо, що Америка повинна зробити те чи інше. І я просто хотів зазначити, що якщо є ескалація великої війни, це буде світова війна, і ядерний ризик стає явно більшим", – сказав він і закликав усіх "розуміти позицію тих, хто несе відповідальність".

Нііністьо утримався від оцінок щодо того, скільки триватиме війна, як вона закінчиться, яким буде життя після. Водночас він наголосив, що після завершення війни Росія залишиться, і потрібно буде шукати способи комунікації з нею.

"У тому, щоб переконатися, що Росія не повернеться до війни після встановлення миру в Україні, є великий європейський інтерес", – сказав він. Президент наголосив, що потрібно встановити довірливі взаємини, щоб "за дверима не чекала нова війна".

"Я маю на увазі не якусь велику дружбу, а здатність терпіти, навіть трохи розуміти один одного", – резюмував він.

Завершення війни в Україні - це треба знати

Президент Володимир Зеленський вирушає на засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку з метою використати цей захід для того, щоб переконати нейтральні країни таки стати на бік України та допомогти захиститися від російської агресії.

В Північноатлантичному Альянсі вважають, що війна в Україні може бути досить тривалою. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Захід нарощувати витрати на оборону.

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