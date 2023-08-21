Генерал Ходжес заявив, що не слід легковажно ставитися до цього ризику.

Генерал-лейтенант Сполучених Штатів Америки у відставці Бен Ходжес наголошує, що необхідно серйозно сприймати загрозу ядерної війни.

Про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net, зауваживши, що Росії від цього користі усе одно не буде.

"Ми повинні серйозно сприймати загрозу ядерної війни. У Росії тисячі ядерних боєголовок, і їм явно байдуже, скільки невинних людей вони вбивають. Але я також вважаю, що це вкрай малоймовірно", - вказав він.

Ходжес додав, що в разі ядерної катастрофи Росія отримає від цього акту "нульову" користь.

"Буде нуль, нуль позитивних результатів, якщо вони використають ядерну зброю", - вважає генерал.

За словами Ходжеса, єдина вигода, яку отримає РФ полягає, у самому факті погрози використати цю зброю. Однак це дуже небезпечно для Москви, адже вона грає з ядерною риторикою як країна-член ООН. Це безвідповідально, вважає генерал.

"Бо вони бачать: ми настільки стурбовані такою можливістю, що перестаємо робити те, що потрібно Україні, як-от забезпечення далекобійної зброї. Я думаю, це тому, що керівництво США стурбоване ядерною ескалацією", - сказав він.

Генерал зауважив, що коли британці та французи надали Україні високоточну зброю великої дальності, як-от ракети Storm Shadow, то Росія нічого не зробила: "Вони нічого й не могли зробити. Тож ядерна війна - це дуже малоймовірно", - підкреслив Ходжес.

Він також висловив думку, що китайці сказали росіянам не використовувати ядерну зброю: "А президент США Джо Байден попередив: якщо вони на це підуть, наслідки будуть катастрофічними. Мені здається, йому вірять", - додав генерал.

При цьому Ходжес також підкреслив, що Україна не зупиниться навіть у разі застосування Росією ядерної зброї.

"І нарешті, мені здається, що люди навколо Путіна думають про життя після нього. Ті, хто візьме будь-яку участь у цьому, знають: їхнє життя закінчиться, вони будуть притягнуті до відповідальності", - наголосив він.

Ходжес також зауважив, що російська тактична ядерна зброя призначена або для руйнування інфраструктури, або для створення проломів у захисті. Тож не варто робити помилку, припускаючи, що будь-який удар буде подібний до Хіросіми.

Також Росія не має конкретно визначеної цілі для ядерного удару. Це ще один фактор, який вказує на малоймовірність атаки.

"Немає такого місця, де війна закінчиться: мовляв, якщо вони знищать це єдине місце, то отримають перевагу і переможуть. Думаю, вони вже завдали достатньо руйнувань українським містам своїми іншими ракетами. Тому я не знаю, де вони це використають. Можливо, там, де немає населення або мало населення, щоб просто показати: "Подивіться, у нас є такі можливості", - сказав він.

Загроза ядерної атаки через шантаж РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, офіційні особи Росії неодноразово говорили про готовність використовувати "всі засоби", якщо їхній країні загрожуватиме небезпека, а пропагандисти закликали використати ядерну зброю.

На початку серпня впливовий американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що якщо росіяни застосують ядерну зброю в Україні, то це вважатиметься нападом на НАТО. Він зауважив, що хоча Україна й не входить поки до Альянсу, вона все ж межує з ним.

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