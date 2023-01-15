Доля ще понад 40 людей залишається невідомою.

Ворожа ракета, що влучила в дев’ятиповерховий будинок в одному з районів Дніпра, вбила щонайменше 29 осіб.

Рятувальники вже понад добу продовжують шукати людей під завалами, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Пообіді з руїн витягли 27-річну жінку. Вона у реанімації з сильним переохолодженням. Лікарі борються за її життя. Загалом з-під завалів врятували 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 – невідома. Ворожа ракета вбила 29 людей. 73 – поранені, 30 з них у лікарні, 12 – важкі", – написав він.

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Резніченко зауважив, що пошуково-рятувальна операція у Дніпрі триває вже понад добу.

"Без спину працюють більш ніж 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників, волонтерів. Вогнеборці нарешті вгамували пожежу, яка зайнялася в будинку від удару. Вже розібрали приблизно половину розтрощених російською ракетою конструкцій", – написав він.

Міський голова Дніпра Борис Філатов раніше в ефірі телемарафону зазначив, що рятувальна операція триватиме, ймовірно, до третьої години ночі.

Удар по Дніпру 14 січня - що відомо

Вдень в суботу, 14 січня, російські окупанти завдали удару по Дніпру. По місту було запущено ракету Х-22. У ЗСУ немає засобів для збиття цього типу ракет, відомих як "вбивці авіаносців".

Ворога ракета влучила в девятиповерхівку на 16 під’їздів, де мешкали близько 1700 людей. Під час атаки вщент зруйнований один з під’їздів (тут могли мешкати до 200 осіб), в інших 15-ти відсутні світло і газопостачання, вибиті шибки. Більше тисячі осіб залишилися без даху над головою.

На місці трагедії триває пошуково-рятувальна операція. В мерії розповідали, що деяких вдається врятувати завдяки тому, що вони надсилають повідомлення з-під завалів. Рятують також дивом уцілілих домашніх улюбленців

Тим часом мешканці країни-терориста регочуть над трагедією, закликаючи до знищення українців.

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