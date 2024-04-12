Пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків, цивільні автомобілі.

У Миколаєві, який вчора армія РФ атакувала балістикою, збільшилась до п'яти кількість загиблих – у лікарні помер один із поранених.

"На жаль, у лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення", - повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Як уточнив посадовець, удень, 11 квітня, близько 12:00 місто зазнало ракетної атаки. Ворог завдав удару, за попередніми даними, балістичною ракетою, по промисловому підприємству. За словами Кіма, на місці події внаслідок обстрілу одразу загинули чотири людини, поранено шестеро осіб. Серед них одна дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації. Пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків, цивільні автомобілі.

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Також 11 квітня ворог вдарив БпЛА типу "Ланцет" по Радсадівській громаді Миколаївського району. На щастя, люди не постраждали. Також учора, о 16:55, агресор здійснив мінометні обстріли по акваторії Очаківської громади, о 23:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Війна в Україні - удари по Миколаєву

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у своєму Телеграм-каналі, що у місті пролунали вибухи, а очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що є влучання.

Спочатку йшлося за двох загиблих та чотирьох постраждалих. Пізніше у Силах оборони півдня України наголосили, що ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Йшлося, що за попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало, є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі.

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