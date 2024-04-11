Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів.

Російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву, внаслідок у місті загинули люди, також є поранені.

Зокрема, о 12:05 про ракетну небезпеку у Миколаївській та Херсонській областях повідомили Сили оборони півдня України. Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у Телеграм-каналі, що у місті пролунали вибухи, а очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що є влучання.

"Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, дві особи загинуло, чотири постраждало", - наголосив Кім.

Представники місцевої влади додають, що наслідки удару уточнюються.

Трохи пізніше у Силах оборони півдня України наголосили, що ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. "Підступно вдарив серед дня по Миколаєву. За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Україну

Вночі на півдні України 21 дрон було знищено в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 - на Одещині, 8 на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях. На Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкта. Пожежу оперативно ліквідовано, у Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території.

А вже на світанку ворог масовано атакував різними типами ракет. По Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. Дві ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але у Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

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