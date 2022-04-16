Міністр оборони України Олексій Резніков ще раз звернувся до російських солдатів з закликом складати зброю і відмовлятися від участі у війні з Україною.
Свій текст він супроводив ілюстрацією з підбитим крейсером РФ "Москва" і музикою гурту Scorpions.
Міністр закликав росіян бути розумними.
"Йдіть за Москвою... або будьте розумними і повертайтеся додому. І чекайте запрошення на безкоштовну поїздку до Гааги. Така можливість "зараз або ніколи". Не пропустіть", - написав Резніков у Twitter.
Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо
13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.
У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.
Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".
24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.