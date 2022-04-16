Крейсер "Москва" є поки найбільшою втратою росіян у війні з Україною.

Міністр оборони України Олексій Резніков ще раз звернувся до російських солдатів з закликом складати зброю і відмовлятися від участі у війні з Україною.

Свій текст він супроводив ілюстрацією з підбитим крейсером РФ "Москва" і музикою гурту Scorpions.

Міністр закликав росіян бути розумними.

"Йдіть за Москвою... або будьте розумними і повертайтеся додому. І чекайте запрошення на безкоштовну поїздку до Гааги. Така можливість "зараз або ніколи". Не пропустіть", - написав Резніков у Twitter.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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