Для формування ударного угрупування Росії знадобиться небагато часу - "до місяця".

На сьогодні Росія не сформувала ударне угрупування для вторгнення в Україну.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав в ефірі "Свобода слова на ICTV".

Він зазначив, що на сьогодні ризик нападу Росії на Україну є низьким.

"Для того, щоб здійснити напад (на Україну - УНІАН) російські збройні сили повинні сформувати так зване ударне угруповання. Ударне угрупування з військової точки має декілька ознак. Поки що, станом на сьогодні, оті 119 наземного компонента та все решта не сформували ударного угрупування в якомусь із місць, щоб здійснити напад на Україну", - сказав Резніков.

Читайте такожСтало відомо, скільки військових перебувають вздовж всього кордону УкраїниВодночас міністр підкреслив, що є серйозна загроза, оскільки Росія при бажанні зможе сформувати таке ударне угруповання.

"І для цього їм знадобиться до місяця" - додав Резніков.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. У свою чергу, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом з невступу України в Альянс.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці США повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну.