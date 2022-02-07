Також радник президента США з нацбезпеки не виключив, що РФ може вчинити напад на Україну вже в лютому.

У США заявили, що у разі вторгнення Росії в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущений. РФ може напасти на Україну вже у лютому. Дії Кремля можуть включати анексію Донбасу, кібератаки або повномасштабне вторгнення.

Про це радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив у коментарі телеканалу NBC.

"Якщо Росія почне вторгнення в Україну, проект "Північний потік-2" тим чи іншим чином не просуватиметься. І Росія розуміє, що ми діємо в координації з партнерами", - сказав Салліван.

Також він відповів на питання про те, чи буде канцлер Германії Олаф Шольц говорити про зупинення газопроводу під час свого візиту до Вашингтона, який запланований на понеділок. За словами Саллівана, німецький канцлер має сам розповідати про наміри Берліну та робити такі заяви.

Читайте такожВторгнення в Україну дуже дорого коштуватиме Росії - ШольцСалліван також додав, що у США не виключають початку можливого вторгнення РФ в Україну вже у лютому. За словами радника Байдена, Кремль може напасти в "будь-який з майбутніх днів". Росія може анексувати Донбас, вчинити кібератаки або розпочати повномасштабне вторгнення, вважає Салліван.

Північний потік-2: Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Читайте такожУ Єврокомісії назвали умову запуску "Північного потоку-2"Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна надати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений в експлуатацію.

20 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність розглянути обмежувальні заходи проти "Північного потоку-2" у разі нападу РФ на Україну.

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