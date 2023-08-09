Ворожі засоби радіоелектронної боротьби створюють хибні мітки, зазначили у Повітряних силах Збройних сил України.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, чому під час однієї з тривог у середу, 9 серпня, повідомлялося, що начебто з боку РФ могла бути запущена аеробалістична ракета "Кинджал".

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо останніх повітряних тривог в Україні та начебто загрозу балістичного ракетного удару.

"Що відбулося: черговий зліт МіГ-31 з аеродрому "Саваслейка". Як відомо, МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал", - зазначив Ігнат.

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Так, зауважив він, коли вже було зафіксовано відбій тривоги, "був повторний, мабуть, зліт і була ймовірна загроза застосування ракет "Кинджал", навіть були "засічки".

"Власне, чому здійнялася інформаційна напруга, тому що була "засічка" в районі північних областей. Відповідно багато Telegram-каналів вже почали писати про те, що рухаються ракети Х-47 "Кинджал" у напрямку Вінницької області чи інших", - сказав Ігнат.

Він додав, що "засічка" зі швидкістю 7 тисяч 500 - це характерний маркер до того, що це може рухатиме саме аеробалістична ракета".

"Такі самі "засічки" були і напередодні Дня Повітряних сил, коли ворог привітав нас з професійним святом таким чином, але тоді були реальні "Кинджали". Тоді було три реальних пуски ракет і поміж них було ще кілька імітаційних… Працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби і створюються отакі хибні мітки", - зауважив речник.

Так, за словами Ігната, такі мітки очевидно були й цього разу. "Тому інформації, що те, що є якісь прильоти чи вибухи по території України, немає", - сказав Ігнат.

Війна в Україні - важливі новини, які варто знати

Як повідомлялося, під час вечірньої ракетної атаки Росії по Україні 5 серпня у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуск ракет з території Білорусі. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що Росія могла імітувати ці пуски, щоби втягнути країну у війну.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов зазначив, що фізично пусків могло й не бути. Проте "могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі". Він наголосив, що ця інформація перевіряється.

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