В Ізюмі зруйновано частину будівлі міськради внаслідок ракетної атаки.

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Ізюму на Харківщині, пʼять людей загинули, постраждали 20 осіб. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов в Telegram.

Оновлено 13.20. За його словами, кількість загиблих збільшилася до пʼяти - рятувальники деблокували ще одне тіло. Також до 38 зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу.

"Ворожий удар по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули. На цю хвилину 17 поранених, пʼять із них - госпіталізовані до медичної установи", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, нараз на місці працюють всі екстрені служби.

Згодом Синєгубов додав, що ворог вдарив по центральній частині міста, і кількість постраждалих збільшилася до 20 людей.

"Ще 1 людина знаходиться під завалами. Ліквідація наслідків триває. Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок", - написав він.

Згодом Синєгубов повідомив деталі:

"Росіяни влучили в адмінбудівлю. Пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд, а також багатоповерхові житлові будинки. Жодного військового об‘єкта в цьому місці немає".

За його словами, в Ізюмі шпиталізували 24 людини: серед них - дівчинка 15 років, отримала осколкове поранення, стан - середній.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, в Ізюмі зруйновано частину будівлі міськради внаслідок ракетної атаки.

"Триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради. Станом на зараз відомо, що є постраждалі – 20 людей поранено. На жаль, п’ятеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", - заявив президент.

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого росіяни атакували Україну дронами і ракетами. Під ударами опинилися Полтава, Запоріжжя, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Київська області.

Аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап зазначив, що у російських окупантів суттєво зменшилась кількість ракет, це свідчить про те, що санкції все ж таки діють. За його словами, зменшення кількості ракет у нових атаках свідчить про ефект санкцій.

"Суттєво зменшена кількість ракет. Ми звикли, що нас намагаються вбити серйозною кількістю озброєння. Вони вбивають, але засобів у них стало менше. Схоже на те, що санкції все ж таки діють. І росіяни ракети Х-101, які є найбільш сучасними та точними, бережуть", - зауважив експерт.

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