Знищено військове майно, жертв немає.

Під час атаки по Львівській області у четвер, 13 жовтня, російські окупанти повторно влучили у військовий об’єкт у Золочівському районі.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищено військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО", – сповістив він.

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Під час повітряної тривоги, що вдень 13 жовтня охопила всю Україну, з’являли повідомлення про вибухи на Львівщині. Голова ОВА інформував, що працювала ППО.

Масштабна атака по Львівщині 10-11 жовтня – що варто знати

Як повідомляв УНІАН, російські війська атакували Львівщину 10 та 11 жовтня. Внаслідок ударів 10 жовтня сталися вибухи на об’єктах енергетики. Загалом було випущено 15 ракет. 11 жовтня відбулися повторні удари по двох енергооб‘єктах із тих, по яких ворог влучав днем раніше.

Внаслідок обстрілів у Львові постраждав 53-річний чоловік – у нього осколкове поранення.

Через масовану атаку росіян у місті та області були перебої з електропостачанням, водопостачанням, мобільним зв’язком.

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