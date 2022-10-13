З-під завалів дістали вже тіла трьох загиблих.

У Миколаєві під завалами житлового будинку, в який сьогодні вночі влучили російські окупанти, знайдено тіло третього загиблого - це чоловік 39 років.

Про це у Facebook повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Миколаєві після нічного обстрілу тривають. Рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох загиблих: чоловіків віком 31 та 39 років та 80-річної жінки", - йдеться у повідомленні.

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В ДСНС зазначають, що, за наявною інформацією, під завалами перебуває ще 4 людей.

Повідомляється, що для рятувальних робіт додатково залучено бульдозер КП "Миколаївелектротранс", кран Liebherr Миколаївського глиноземного заводу та екскаватор ТОВ "ВIК".

"Станом на 14:30 залучено 9 одиниць техніки та 37 рятувальників. Допомогу громадянам надають психологи ДСНС, загін швидкого реагування Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України", - повідомили у ДСНС.

Нічний обстріл Миколаєва

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі ворог масовано обстріляв Миколаїв, є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи будинку повністю зруйновані, решта - під завалами.

Раніше повідомлялося про знайдення тіл двох загиблих - чоловік (31 рік) та жінка (80 років).

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що з-під завалів зруйнованого цієї ночі окупантами будинку у Миколаєві рятувальники дістали 11-річного хлопчика.

Кім також наголосив, що загалом по місту було випущено 8 ракет С-300.

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