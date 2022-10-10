В Харкові зафіксували три "прильоти" / фото УНІАН, Андрій Марієнко

Вранці 10 жовтня росіяни вдарили ракетами по Харкову. Попередньо, зафіксовано три "прильоти".

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Удар був на об'єкті енергетичної  інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання", - зазначив він.

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За словами мера, фахівці обленерго та комунальники роблять усе можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова.

Ракетна атака на Україну: що відомо

Російські окупанти вранці в понеділок, 10 жовтня, влаштували масовану атаку по містах України. Під удар потрапив й Київ. Через вибухи всі підземні станції метро Києва працюють як укриття. Рух поїздів по червоній лінії призупинено.

Кілька вибухів прогриміло у Дніпрі. Над містом піднімається дим.

У Житомирі також звуки вибухів. Влада просить не залишати укриття.

Також відомо про звуки вибухів у Хмельницькому, Тернополі та інших областях.

Крім того, Росія вдарила ракетами  по Львівській області. Зафіксовано влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. 

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