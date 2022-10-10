Вранці 10 жовтня росіяни вдарили ракетами по Харкову. Попередньо, зафіксовано три "прильоти".
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Удар був на об'єкті енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання", - зазначив він.
За словами мера, фахівці обленерго та комунальники роблять усе можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова.
Ракетна атака на Україну: що відомо
Російські окупанти вранці в понеділок, 10 жовтня, влаштували масовану атаку по містах України. Під удар потрапив й Київ. Через вибухи всі підземні станції метро Києва працюють як укриття. Рух поїздів по червоній лінії призупинено.
Кілька вибухів прогриміло у Дніпрі. Над містом піднімається дим.
У Житомирі також звуки вибухів. Влада просить не залишати укриття.
Також відомо про звуки вибухів у Хмельницькому, Тернополі та інших областях.
Крім того, Росія вдарила ракетами по Львівській області. Зафіксовано влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури.