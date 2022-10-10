В деяких районах міста зникло світло та водопостачання.

Вранці 10 жовтня росіяни вдарили ракетами по Харкову. Попередньо, зафіксовано три "прильоти".

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Удар був на об'єкті енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання", - зазначив він.

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За словами мера, фахівці обленерго та комунальники роблять усе можливе, щоби відновити нормальну життєдіяльність Харкова.

Ракетна атака на Україну: що відомо

Російські окупанти вранці в понеділок, 10 жовтня, влаштували масовану атаку по містах України. Під удар потрапив й Київ. Через вибухи всі підземні станції метро Києва працюють як укриття. Рух поїздів по червоній лінії призупинено.

Кілька вибухів прогриміло у Дніпрі. Над містом піднімається дим.

У Житомирі також звуки вибухів. Влада просить не залишати укриття.

Також відомо про звуки вибухів у Хмельницькому, Тернополі та інших областях.

Крім того, Росія вдарила ракетами по Львівській області. Зафіксовано влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури.

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