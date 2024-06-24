В обласному центрі після ворожого удару триває ліквідація пожежі.

Російські окупанти атакували Одесу, влучивши по цивільній інфраструктурі, є постраждалі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. "Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється", - написав він і зауважив, що в місті триває ліквідація пожежі.

Раніше ж сьогодні Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

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Як повідомляв УНІАН, навесні 2024 року російська армія кілька разів атакувала Одесу балістичними ракетами. Удари призводять до значних руйнувань та жертв. Зокрема, 29 квітня було завдано удару по прибережній зоні Одеси - по одному з елітних районів міста.

28 травня також відбулася одна з низки атак російських окупантів по Одесі. У місті пролунав потужний вибух. Ворог міг завдати удару по місту балістикою. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко згодом повідомив, що по Одесі було застосовано дві балістичні ракети 9М723 ОТРК "Іскандер".

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