У ніч на вівторок, 11 лютого, Російська Федерація могла здійснити пуск ракет по території України.

"Ймовірно відбулись пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Інформація оновлюється...

Відео дня

Оновлено о 00:23: Балістика на півночі Полтавщини продовжує рух на захід

Оновлено о 00:22: Балістика на півдні Сумщини, курс - західний.

Оновлено о 00:21: КР в центрі Полтавщини продовжують рух в північно-східному напрямку.

Оновлено о 00:19: Жителі населеного пункту Ромодан, що на Полтавщині, в укриття.

Оновлено о 00:17: Ракета в напрямку Миргорода з південного заходу.

Оновлено о 00:16: Черкаси, в укриття.

Оновлено о 00:13: Крилаті ракети на північному сході Кіровоградщини продовжують рух в північно-східному напрямку. Також фіксують швидкісну ціль на півдні Сумщини, вона рухається на північ Полтавщини.

Оновлено о 00:06: Ракета на півдні Кіровоградщини, курс - північно-західний/північно-східний.

Оновлено о 00:02: Російська ракета вздовж кордону Миколаївщини і Дніпропетровщини, курс - північний.

Оновлено о 00:00: Крилата ракета на півночі Миколаївщини, курс - північно-західний.

Оновлено о 23:59: Швидкісна ціль на Херсонщині, рухається в північному напрямку.

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