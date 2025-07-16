Ультиматум на 50 днів: Росія використає 'вікно' Трампа, щоб виснажити ЗСУ на фронті, - AP

Темпи просування російських загарбників не свідчать про те, що попереду кардинальні територіальні здобутки.

Президент США Дональд Трамп дав Кремлю 50 днів на те, щоб погодитися на мирну угоду щодо України. Якщо ні — Росію чекають нові масштабні санкції проти енергетичного сектору. Такий "мирний ультиматум" дає Москві час на продовження наступу влітку, але ситуація на фронті залишається напруженою, пише Associated Press.

"Це останній шанс для Росії укласти мир на прийнятних умовах", – заявив Трамп.

"Якщо вони не підуть на це протягом 50 днів — ми введемо такі енергетичні санкції, яких вони ще не бачили".

Кремль намагається просунутись на Донбасі

Росія зосередила зусилля на східному фронті, намагаючись оточити Покровськ і Костянтинівку. Їхнє захоплення відкриє шлях до Краматорська, Слов’янська та далі — до Дніпра.

Відео дня

Але українська оборона стримує просування. Київ активно використовує дрони для розвідки та атак, що значно ускладнює російські дії. Українські командири говорять про повільний, але постійний тиск з боку Росії — без проривів, але з великими втратами. Агентство пише:

"Українські командири кажуть, що масштаби та темпи російських операцій свідчать про те, що будь-які кардинальні здобутки недосяжні, оскільки війська Москви просуваються повільно, що призводить до величезних втрат для власних сил".

Російські блогери визнають, що Україна ефективно застосовує безпілотники. Москва покладається на стратегію виснаження — тиск по всій лінії фронту, масовані авіаудари, обстріли інфраструктури.

Західна зброя критично важлива

В українських військах не приховують роздратування через затримки постачань зі США. Через це доводиться обмежувати використання боєприпасів навіть під час активних бойових дій.

"Темпи російського просування прискорюються, і літній наступ Росії, ймовірно, поставить під сильний тиск збройні сили України", – зазначив Джек Вотлінг з Королівського інституту в Лондоні.

"У короткостроковій перспективі Європа здатна покрити більшість потреб України — якщо зможе закупити критичну зброю у США", – додав він.

Трамп поставив Росії 50-денний ультиматум

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має 50 днів на досягнення мирної угоди щодо України. В іншому випадку Кремль зіткнеться з "безпрецедентними" санкціями проти енергетичного експорту.

Тим часом РФ намагається посилити тиск на фронті, але український опір та нестача прогресу ставлять під сумнів ефективність таких дій у встановлений термін.

Вас також можуть зацікавити новини: