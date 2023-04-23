Командувач Сухопутними військами проінспектував найважчий напрямок фронту.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський проінспектував підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку. Про підсумки поїздки командувач розповів у своєму Телеграм.

"Наша оборона триває. Проїхав всією лінією зіткнення, був у частинах, які тримають весь бахмутський фронт", – повідомив він.

Сирський опублікував фото, на яких зображений момент планування однієї з операцій в рамках оборони Бахмута. Також командувач вручив нагороди бійцям, які відзначилися.

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"Підтримав наших воїнів. Для мене важливо знаходитися пліч-о-пліч з ними в такий час. Ми б‘ємо ворога, часто несподівано для нього, і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі. Воїни, які здійснюють активні штурмові дії по захопленню позицій росіян, отримують заохочення та винагороду. Кожен тут - герой", - заявив генерал.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За словами військового експерта Олександра Коваленка, ЗСУ змогли усунути загрозу для траси в районі селища Хромове, по якій йде забезпечення українських підрозділів в Бахмуті. Однак ситуація залишається небезпечною. У самому місті йдуть запеклі бої.

Українські бійці, які борються на цьому напрямку, фіксують застосування противником хімічної зброї. Зокрема з безпілотників ворог скидає гранати, які випускають білий газ.

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