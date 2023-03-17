Вірогідність ракетних ударів залишається високою.

За добу противник завдав 5 ракетних та 18 авіаударів по території України, а також 73 рази обстріляв з РСЗВ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено 6 цивільних громадян, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що високою залишається вірогідність російських ракетних ударів по всій території України.

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