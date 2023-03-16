Вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з РСЗВ "Ураган" касетними боєприпасами.

Шестеро людей поранено внаслідок чергового обстрілу російськими окупантами Костянтинівки у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Сьогодні вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з "Ураганів" касетними боєприпасами — поранено 6 цивільних, серед них іноземний волонтер. Пошкодження різного ступеня отримали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство", - заявив він.

Кириленко наголосив, що, незважаючи на відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів.

Відео дня

"Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі", - зазначив очільник ОВА.

Ситуація в Донецькій області

У Донецькій області минулої доби російські загарбники вбили одну людину і поранили ще 11. Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти області. Через це українська влада звернулась до тамтешніх мешканців з проханням евакуюватися. Для цього вони можуть безкоштовно скористатися потягами.

Вас також можуть зацікавити новини: