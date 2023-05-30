Представник ЄС наголосив, що Путін не налаштований припиняти свою війну і має намір продовжувати ескалацію проти українського народ.

Російські атаки на Київ є відповіддю російського диктатора Володимира Путіна для всіх, хто хоче мирного процесу, і свідчить про те, що президент РФ не має намірів припиняти розвʼязану проти України війну. З такою заявою виступив речник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано.

"За останню добу Київ пережив три хвилі російських ракетних ударів і атак безпілотниками. Враховуючи численні атаки на Київ, що повторюються, особливо цього місяця, виходить, що столиця піддвалася масованим атакам Росії кожні два дні. І це на додачу до щодених нерозбірливих російських обстрілів і бомбардувань населених пунктів поблизу лінії фронту на сході країни", – заявив Пітер Стано.

Він наголосив, що під час останніх ударів росіяни цілять по житлових будинках і лікарнях. Внаслідок цих атак загинули і отримали поранення цивільні українці.

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"Ці атаки вчергове свідчать про те, що Росія продовжує невибірково тероризувати цивільне населення України в нелюдський і варварський спосіб. І це також чітка відповідь Путіна всім тим, хто хоче мирного процесу. Це демонструє, що Путін не налаштований припиняти свою війну і має намір продовжувати ескалацію проти українського народу", – наголосив Стано.

Атаки РФ на Київ

У травні 2023 року російські окупанти 17 разів атакували Київ дронами та ракетами. Три таких атаки українська столиця витримала протягом однієї доби.

В ніч проти 30 травня ворог вчергове атакував столицю дронами. Постраждали 11 осіб, також загинула жінка. Міський голова Віталій Кличко заявив, що загибла вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що на підступах до Києва та у небі над столицею було знищено 29 ударних дронів "Shahed-136/131" з 31, які випустила Росія.

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