Через відстріл ракетами радіолокаційних пасток системи ППО можуть спрацьовувати менш ефективно.

Росіяни модернізують балістичні ракети, що зменшує ефективність роботи систем протиповітряної оборони Patriot. Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, зазначивши, що сьогодні вночі на Київ було спрямовано 9 балістичних ракет, 6 з яких вдалося перехопити.

"Знаємо, що ворог свою балістику удосконалює, модернізує… Це не є нова інформація, і ця інформація є у нас і наших партнерів, що ворог саме ракети, які атакують по балістичній траєкторії, "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані", - сказав Ігнат.

За його словами, йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль. Відповідно системи Patriot, які здатні перехоплювати ціль, можуть спрацьовувати не так ефективно.

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"Інше - політ балістичної ракети по такій квазібалістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Системі Patriot, яка збиває балістику, – власне вираховує програма точку перехоплення ракет – важче цю точку передбачити", - сказав речник.

Юрій Ігнат додав, що це ускладнює, але не унеможливлює процес перехоплення балістичних ракет.

"Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були удосконалені на користь системи", - сказав він.

Нічна атака РФ на Україну

В ніч на 24 травня російські загарбники атакували Україну 250-ма дронами типу "Shahed" та 14-ма балістичними ракетами. Основним напрямком удару був Київ, також постраждали Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область.

За даними Повітряних сил, протиповітряною обороною було збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та знешкоджено 245 ворожих БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 БпЛА було збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені (подавлені РЕБ) без негативних наслідків.

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