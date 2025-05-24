Основним напрямком ворожої атаки стала столиця України.

У ніч на 24 травня Росія завдала удару по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Було атаковано Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

"Основний напрямок ворожої атаки — столиця України місто Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

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Станом на 8:30 протиповітряною обороною було збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 БпЛА було збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені (подавлені РЕБ) без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

Нічна атака РФ – що відомо

Цієї ночі росіяни завдали по Києву комбінованого удару з БпЛА та балістичних ракет, внаслідок чого пожежі виникли в кількох районах столиці. Постраждали 8 людей. Крім цього, внаслідок нічної ворожої атаки двоє людей постраждало у Київській області.

За словами мера Віталія Кличка, столиця та область були під масованою атакою ворога: в Києві та передмісті безперервно працювала ППО. Унаслідок падіння уламків у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку, у Святошинському - нежитлове приміщення. Уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.

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