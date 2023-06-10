Навіть понад 100 кілометрів від лінії фронту не допомагають ворогу сховатися від "бавовни".

Збройні Сили України могли вразили штаб окупаційних військ "Дніпро" на Арабатській стрілці, який у квітні відвідував президент РФ Путін.

До такого висновку прийшли OSINT-аналітики, які здійснили геолокацію місця удару, пише "Український мілітарний центр".

Ракети Storm Shadow могли уразити штаб, що знаходився на території бази відпочинку "Бригантина" в селі Щасливцеве Херсонської області, що знаходитьяя майже в 140 кілометрах від лінії фронту. Окрім цього, вибух пролунав на території табору "Буревісник".

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"Під час свого квітневого візиту на тимчасово окуповану територію України, Путін буцімто відвідував штаб окупаційних військ "Дніпро", - зазначили там.

OSINT-спільнота після досліджень заявила, що удар був нанесений саме по штабу на території дитячого табору, що підтверджують збіги орієнтирів на місцевості, що були продемонстровані на відео візиту і фігурували у матеріалах очевидців.

В свою чергу міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram повідомив, що українські захисники знищили групу російських окупантів на Арабатській Стрілці у Генічеському районі Херсонської області.

Він наголосив, що росіяни захопили сотні баз відпочинку на узбережжі Азовського моря, проте курорт не виявився успішним, навіть понад 100 кілометрів від лінії фронту не допомагають ворогу сховатися від бавовни.

"За уточненою інформацією на Арабатській Стрілці у Генічеському районі не витримали стіни їдальні на захопленій базі відпочинку "Експрес". Впали прямо під час трапези військових Росгвардії. Ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж "швидких", які не встигають їх вивозити", - заявив він.

Удар по Арабатській стрілці - деталі

Збройні сили України вдень 9 червня завдали ударів по позиціях російських військ на Арабатській стрілці в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. У мережі опублікували відео, на якому видно дим над передбачуваними місцями "прильотів". На одному з опублікованих роликів чути вибухи.

Партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на своїх "агентів" повідомляє, що після вибухів гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо терміново залишив Генічеськ.