Ворожі дрони наближаються до Київської області.

Російські окупанти запустили ударні дрони по Україні. У північних областях оголошено тривогу через загрозу атаки.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Перше повідомлення про ворожі дрони у небі над Україною зʼявилося біля 23:08 – загрозу удару оголосили для Сумської області.

"Нагадуємо! Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги у вашій області – прямуйте в укриття.

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Біля 23:54 військові попередили про загрозу мешканців Ніжина та Прилук Чернігівської області. Їх закликали перебувати в укриттях.

Оновлено 00:03: Група ударних БпЛА наближається до Київської області з Чернігівщини, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 00:10 карта повітряних тривог виглядає так:

Оновлено 00:17: Загроза застосування ворогом ударних БпЛА в Полтавській області. Там оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 00:36: Ударні дрони рухаються в напрямку Лубен та Миргорода Полтавської області, повідомляють ПС ЗСУ.

Оновлено 00:54: Ворожі ударні БпЛА наближаються до Житомирської області.

Тим часом мешканців Полтавщині попередили про ракетну небезпеку.

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Атаки дронами: це варто знати

Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни розгорнули ще одну станцію чи табір для запуску дронів по України на території тимчасово окупованого Криму.

За її словами, росіяни намагаються відшукати нову тактику для атак, щоб обходити українську протиповітряну оборону.

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