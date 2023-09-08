Окупанти хизуються виробництвом дронів, застосовуючи специфічне маркування, зазначила очільниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

У тимчасово захопленому РФ Криму російські окупанти розгорнули ще одну станцію чи табір для запуску дронів по території України.

Про це сказала начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, там розміщені пускові установки. При цьому зазначила, що це зроблено для того, щоб шлях дронів до цілі був трохи коротшим, ніж зі східного узбережжя Азовського моря.

"Вони вишукують нову тактику, щоб обійти систему ППО Сил оборони України. І, на жаль, не роблять висновки з того, що колись вони вже розгортали на Кримському півострові подібні бази, й в них була сумна історія, але для нас нормальна", - сказала Гуменюк.

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Вона також зазначила, що окупанти для обстрілу України спрямовують дрони переважно над акваторією Чорного моря з тим, щоб "максимально приховати їх рух, маршрут і навіть звуковий ефект, бо це основні фактори, за якими можна орієнтуватися вночі". За її словами, ворог намагається використовувати особливості географії, щоб бути максимально результативним, але "ми також не пасемо задніх, вивчаємо всі їх хитрощі і намагаємось протидіяти максимально ефективно".

Гуменюк розповіла, що цієї ночі ворог спрямував ударні безпілотники по південних регіонах. "Під ударами могли опинитися Миколаївщина, Одещина. Силами ППО було знищено 2 БПЛА над Миколаївщиною і 14 - над Одещиною. Влучань ми не зафіксували, але уламками збитого БПЛА пошкоджено нежитлову будівлю і сталося загоряння сухої трави, але пожежу ліквідовано", - зазначила Гуменюк.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України зазначає, що в Росії вже налагоджена "хоча б якась частина виробництва" БПЛА. За її словами, про це свідчить маркування, яким хизується ворог.

Йдеться про використання специфічних літер російської абетки. Вона також зазначила, що спостерігається і пожвавлення постачання дронів з Ірану. "Ми бачимо, що є активність вантажних повітряних бортів, які перелітають за напрямком Тегеран - Москва і Тегеран - Сімферополь", - сказала Гуменюк.

Війна в Україні з РФ триває - що треба знати зараз

Як повідомляв УНІАН, газета The Washington Post у серпні писала, що Росія прагне до 2025 року виготовити на заводі в "Алабузі" (особлива економічна зона Республіки Татарстан) 6 тисяч ударних безпілотників і має певні успіхи в цьому.

Тегеран погодився продати Москві щось на кшталт франшизи - Іран поділився з РФ проектною документацією, компонентами місцевого виробництва, технологіями. Вартість проекту з виробництва БПЛА у РФ, за оцінками, перевищує 2 мільярди доларів. РФ заплатила Ірану в доларах або золоті (такою, за словами джерела WP, була вимога Тегерану - через нестабільність курсу рубля).

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