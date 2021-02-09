Кандидат на військову службу до Національної гвардії України приховав російське громадянство.
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Як повідомляється на сайті Служби безпеки України, житель Києва, який до 2016 року проживав в окупованому Криму, звернувся до представників Нацгвардії для укладання контракту на проходження військової служби у батальйоні оперативного призначення. Цей підрозділ регулярно залучається до виконання завдань у районі проведення ООС.
«Під час подачі відповідних документів до української силової структури кандидат свідомо приховав інформацію про наявність паспорта громадянина РФ», - сказано в повідомленні.
За даними військової контррозвідки СБУ, іноземне громадянство він отримав у 2019 році на території тимчасово анексованого півострова. «Наразі перевіряється інформація стосовно можливої причетності чоловіка до мережі спецслужб РФ», - йдеться у повідомленні.
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