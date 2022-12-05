Вони додали, що всі військовослужбовці ЗСУ є супергероями.

У Міністерстві оборони України відреагували на фейк російської пропаганди про "клонованих" українських військовослужбовців.

Гуморний пост вони опублікували у мікроблозі Twitter, нагадавши про фейк про генетично модифікованих українських голубів, який поширювали росіяни навесні.

"Тепер теорії змови про "клонованих" українських військових. Далі будуть "суперсолдати", генетично модифіковані в секретних біолабораторіях. Капітан Україна? Ні. Кожен військовослужбовець Збройних Сил України - супергерой", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше розвідник спецназу Західного військового округу російської армії заявив, що українські військовослужбовці клонуються.

Фейки росіян про Україну

Як відомо, Росія постійно поширює неправдиві заяви про Україну та її збройні сили.

Літом у Держдумі оголосили, що в американських "біолабораторіях" на території України нібито проводять "експерименти" над солдатами, внаслідок чого ті "перетворюються на чудовиськ".

Крім того, представники Росії розповідали партнерам України, що в країні нібито хочуть створити "брудну бомбу".

Вже у жовтні постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив, що в Україні існують дрони, які можуть переносити заражених інфекціями комарів.

А у листопаді російські ЗМІ поширили фейк про заражену донорську кров з країн НАТО.

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