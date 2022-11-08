У МОЗ України запевнили, що"за весь період війни Україна жодного разу не зверталася до Партнерів за донорською кров'ю".

Російські ЗМІ поширили інформацію про заражену донорську кров в Україні з країн НАТО. Дані повідомлення є фейком.

"Як повідомили ЗМІ РФ, після вибіркової перевірки нібито переданої крові, була виявлена її інфікованість, що, за словами пропагандистів, підтверджується листом Міністра охорони здоров'я України В. Ляшка. Така інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

При цьому в МОЗ України запевнили, що "за весь період війни Україна жодного разу не зверталася до Партнерів за донорською кров'ю. Україна вибудувала Національну службу крові, що забезпечує доступ до якісної донорської крові в достатній кількості". При цьому "будь-яка донорська кров завжди проходить лабораторні дослідження".

Відео дня

У ЦПД вказали, що оприлюднений в російських ЗМІ "офіційний" лист, то він не відповідає вимогам оформлення офіційних документів в Україні.

Російські фейки про Україну - що відомо

Росія вже не перший рік поширює фейки про Україну. При цьому російські пропагандисти використовують всілякі методи її поширення.

Під час ударів по містах України 10 жовтня окупанти запустили фейки про нібито наступ по всій лінії фронту. Крім того, окупанти розповіли, що Україна відправляє в атаку польських жінок.

У свою чергу українські фахівці постійно працюють над розвінчуванням брехливих заяв Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: