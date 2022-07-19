У Держдумі модернізували міф про американські "біолабораторії" в Україні.

Російська влада вигадала черговий фейк про Україну. Тепер міф про нібито чинні в країні "біолабораторії" доповнили "експериментами" над українськими солдатами, в результаті чого ті "перетворюються на чудовиськ".

Про це пише пропагандистське видання Коммерсантъ з посиланням на звіт парламентської комісії з розслідування діяльності американських біолабораторій на території України.

Як заявив спікери Ради Федерації Костянтин Косачов, аналіз збору крові у полонених українських військовослужбовців підтверджує, що "за цілою низкою захворювань, у тому числі атипових для території України, вміст відповідних речовин в рази перевершує допустимі норми".

Над українськими солдатами нібито "ставилися досліди" і "проводилися експерименти з вкрай небезпечних захворювань", які можуть "поширюватися у військових цілях".

Більш того, в Держдумі стверджують, що у 20% досліджених проб крові українських полонених "була виявлена лихоманка Західного Нілу".

У Росії заявляють, що "система управління і створення найжорстокішої машини по вбивству" нібито реалізувалася під управлінням США.

"І ті допінги, які їм як і раніше дають для того, щоб взагалі нейтралізувати останні сліди людської свідомості та перетворити їх в найжорстокіших та смертоносних чудовиськ, теж це підтверджують", - сказала спікер Держдуми Ірина Ярова.

Фейки Росії про "біолабораторію США" в Україні

Російська Федерація поширює неправдиву інформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні. МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростовувало інформацію роспропаганди про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів". Там пояснювали, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

З приводу тих самих біолабораторій РФ навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала "нові документи" на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України наприкінці березня повідомляв, що РФ змінює риторику щодо так званих "біолабораторій США" в Україні. У РНБО вважають, що все це може свідчити про те, що у Росії немає нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.

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