Судна противника змушені швидко підпливати до берегів Севастополя, завантажувати одну ракету і забиратися, зазначив український офіцер.

Російські кораблі-ракетоносії Чорноморського флоту відрізані від поки ще підконтрольного РФ міста Севастополь, в якому знаходиться їх основна логістична база в Чорному морі.

Ворожі кораблі змушені швидко підпливати до берегів Севастополя, "швидко завантажувати одну ракету і швидко звідти забиратися", розповів речник Військово-морських сил України - капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. "Їх (ракетоносії РФ, - Ред.) відрізали від Севастополя, де їх основна логістична база в Чорному морі, де вся інфраструктура. А головне - "Калібри" (крилаті ракети, - Ред.) залишилися в Севастополі", - підкреслив він.

За словами офіцера, можна констатувати, що робота ЧФ РФ, якщо не повністю паралізована, то "дуже ускладнена". Речник ВМС ЗСУ додав, що в російському місті Новоросійськ, куди кораблі Чорноморського флоту "втекли" після ударів по території Криму, проблему із завантаженням ракет так і не розв'язали.

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У центрі уваги Чорноморський флот РФ - сьогодні це варто знати

Українські воїни вже чудово "підкоротили" російський флот, зокрема, ліквідовані флагман - ракетний крейсер "Москва", великий десантний корабель "Новочеркаськ", один підводний човен, а також ракетний катер "Івановєц", який теж був носієм ракет. Президент Володимир Зеленський вже розкрив важливі деталі знищення катера та нагородив українських розвідників, які брали участь у спецоперації.

Експерт німецької газети-таблоїду Bild з аналізу відкритих даних Юліан Ріпці підрахував, що українській стороні вже вдалося потопити п'яту частину ЧФ Росії.

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