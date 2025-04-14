Вони кидають туди сили з трьох напрямків.

Російські загарбницькі війська другий тиждень штурмують населений пункт Розлив у Донецькій області, про захоплення якого вони оголосили ще 1 квітня.

Того дня російське міністерство оборони відзвітувало про "звільнення" українського селища підрозділами угруповання військ "Схід". У тактичній групі "Вугледар" повідомляють, що тоді частину населеного пункту продовжували утримувати українські захисники.

Тепер окупанти одразу з трьох напрямків кидають сили на окупацію Розливу, однак зазнають втрат - їх нищать на підступах до селища за допомогою артилерії, реактивних систем залпового вогню та дронів:

Відео дня

"Поля та дороги біля села всіяні десятками баггі, квадроциклів, мотоциклів, автомобілів та ББМ, а також сотнями трупів. Деяким все ж вдається прорватися до Розливу. Там окупанти, як щури, переховуються у розвалинах будинків та адміністративних споруд, часто без їжі та води. А тільки-но голодні та спраглі вилізають із лігв, їх одразу знищують".

Війна в Україні

Як відомо, Росія регулярно поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті. Це є частиною інформаційної війни, яку Кремль веде паралельно з бойовими діями.

Основними цілями такої дезінформації є тиск на українське суспільство та формування у міжнародної спільноти враження, що ситуація на фронті безнадійна для України.

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