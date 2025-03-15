Військові та аналітики спростовують заяви Путіна і Трампа щодо оточення українських сил в регіоні.

Росія не оточувала тисячі українських військових у Курській області, попри заяви президента США Дональда Трампа. Про це пише Forbes.

"Просто зараз тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і в дуже поганому та вразливому становищі", – написав Трамп великими літерами в соціальних мережах у п’ятницю.

Цією заявою Трамп відреагував на евакуацію близько 10 000 українських військових, які покинули позиції в Курській області в понеділок або вівторок. Попри повідомлення Трампа, українські війська не були оточені.

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"Це брехня", - заявив Крігсфоршер, оператор українських безпілотників, який брав участь у боях під Курськом.

"Наша команда добре розуміє ситуацію в Курську", - зазначив Татарігамі, засновник аналітичної групи Frontelligence Insight. "Оточених немає".

Влітку сильні українські війська вторглися в Курськ з метою захоплення частини російської землі, яку український президент Володимир Зеленський міг би згодом обміняти на території, окуповані Росією.

Цей наступ тривав півроку, до 25 лютого, коли елітна російська група безпілотників "Рубікон" розпочала серію атак на лінії постачання, що підтримували українські сили в Суджі.

Із застосуванням новітніх тактик безпілотників, за словами аналітика Ендрю Перпетуа, "Рубікон" швидко знищив сотні українських машин, фактично блокуючи постачання для українських бригад у Курській області.

Через два тижні, в понеділок чи вівторок, українські війська, що вижили, покинули Курськ, залишивши техніку, але врятувавши тисячі життів.

"Відступ був загалом організованим, хоча іноді й хаотичним", - зазначив Татарігамі. "Загрози оточення не було, і жодні докази цього не підтверджують".

Чому Трамп заговорив про оточення?

Трамп, неправдиво заявивши про оточення тисяч українців, фактично повторює позицію Путіна напередодні можливих переговорів про припинення вогню.

Після двотижневої суперечки, спричиненої прес-конференцією 28 лютого, під час якої Трамп і віце-президент Джей Ді Венс критикували Зеленського за недостатню вдячність за допомогу США, Київ і Вашингтон, зрештою, погодилися на основні умови потенційного 30-денного припинення вогню.

Москва повинна погодитися з цими умовами або висунути свої вимоги. Трамп повідомив, що переговори з Путіним проходять успішно і що війна може скоро завершитися.

Однак Трамп, здається, базує свої первинні дискусії на неправдивій інформації про те, що Росія фактично тримає в заручниках тисячі українських військових у Курській області. "Я наполегливо просив президента Путіна врятувати їхні життя", - написав Трамп.

Але в Курській області вже немає багатотисячного українського війська. Вони залишили це місце кілька днів тому, попри твердження Путіна.

"Розумно покладатися на дані розвідки, - радить Татарігамі, - а не на слова Путіна".

Заява Трампа про Курщину

Як повідомляв УНІАН, 14 березня, президент США Дональд Трамп повідомив, що вчора провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як стверджував Трамп, в Курській області у повному російському оточенні перебувають тисячі українських військовослужбовців. У цьому зв'язку, президент США наполегливо просив російського диктатора Путіна "пощадити їхні життя".

Згодом український Генштаб заявив, що загроза оточення Сил оборони України у Курській області відсутня.

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