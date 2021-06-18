Данілов нагадав, що Росія - країна-агресор.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що РФ напередодні виборів "будує систему поширення свого сепаратистського настрою" на півдні України.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

Він зазначив, що боротися на місцях з пропагандою РФ повинні в тому числі місцева влада.

"Мені на прес-конференції одна дівчина поставила питання про розгортання російської мережі в Миколаєві. Мер міста каже: "я ні на що впливати не можу". Знаєте, це настільки дивна позиція!"- висловився Данілов.

За його словами, "всі повинні розуміти, що сьогодні в сучасному світі відбувається, від депутата сільської, селищної, міської ради до мера такого міста як Миколаїв".

"Друзі, схаменіться! Росія - країна-агресор. Будь-яка людина, яка починає тут розгортати і впливати на вибори... Ми повинні на корені все це припиняти", - продовжив чиновник.

Він додав, що з 1994 року спостерігав за російським впливом у рідному Луганську.

"Вони, як хижаки, почали розповзатися скрізь. Чим закінчилося? Закінчилося тим, що РФ з Ростовської області почала війну. "Градом" лупила по українській території. А зараз хтось говорить про "конфлікт". Про який "конфлікт" ви говорите, представники РФ? Це війна з РФ, зсередини підтримувана людьми, для яких Путін досі є тим, чим він для них є", - підсумував Данілов.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован