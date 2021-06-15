Данілов назвав інформацію про плани відкрити супермаркет Mere в Миколаєві "провокаційними речами".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов виключив можливість відкриття в Україні супермаркетів російської мережі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві.

Зокрема, коментуючи інформацію про те, що російська мережа дискаунтерів Mere планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві і до кінця року відкритися в 40 містах України, Данілов сказав: "У нас працює Центр протидії дезінформації, у нас дуже багато сьогодні неперевіреної інформації, яка є спаплюженою, і починається вона з певних ресурсів, потім її беруть інші і починають поширювати. Уявляєте собі після семи років війни появу російського дискаунту тут, як це взагалі можливо? Це суто провокаційні речі".

"Якщо, не дай Боже, якась міська влада дозволить цим хлопам працювати – повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо. У них там багата територія – у них там є де розвиватись – Хабаровськ, хай туди їдуть і там розвивають свої дискаунти", - дав пораду російському бізнесу Данілов.

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Також він підкреслив, що якщо міська влада віддаватиме преференції російському бізнесу (якщо йдеться про Миколаїв), до мера і міським депутатам будуть швидко застосовані заходи.

Як відомо, нещодавно низка ЗМІ повідомила, що російська мережа дискаунтерів Mere (проект власників російської мережі "Світлофор") до кінця червня планує відновити роботу свого магазину в Миколаєві.

Також у ЗМІ стверджували, що з наступного тижня Mere почне відкривати магазини в інших містах України. Усього в планах мережі - нібито відкриття 40 магазинів до кінця року.

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Автор: Костянтин Гончаров