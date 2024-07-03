Він зазначив, що гроші потрібно вкладати в оборону і виробництво, а не робити новий асфальт або стадіони.

Україні потрібно готуватися до 10-річної війни. Таку думку висловив режисер і військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Потрібно перестати ховати голову в пісок. Спочатку були розмови про два тижні, про два місяці, потім про два роки. Потрібно готуватися до війни на 10 років. Якщо ми будемо готові до війни на 10 років, а вона закінчиться раніше, значить, ми перемогли і зробили все правильно", - зазначив він.

На думку Сенцова, Україна має зрозуміти, що війна проти РФ складна, серйозна, вона надовго, тому всім потрібно готуватися. "Усі чоловіки будуть служити, потрібно робити демобілізацію, ротації, щоб переводити на військові рейки країну і вкладати гроші в оборону і виробництво, а не робити новий асфальт або стадіони", - висловив думку режисер.

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Він попередив, що якщо українці житимуть сьогоднішнім днем, то це нічим хорошим не закінчиться для нас.

Сенцов на війні

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сенцов вступив у територіальну оборону Києва, потім воював у Луганській і Донецькій областях.

Український режисер розповідав, що воює, щоб "повернути в Крим український прапор". На фронті Сенцов уже тричі отримував поранення, зокрема й контузію.

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