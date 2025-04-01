Він нагадав, що Україна не має довіри до росіян.

Президент України Володимир Зеленський назвав два можливих фактори відсутності "шахедного терору" минулої ночі.

Під час спільного брифінгу президента з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок кореспондент УНІАН запитав, чи свідчить відсутність дронової атаки про те, що тиск президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Росію подіяв.

Зеленський зізнався, що не знає головних причин такого рішення російських окупантів, однак припустив, що далекобійні дрони могли не запускати через погодні умови. Ще одним поясненням може бути передача американській стороні детальної інформації про російські порушення:

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"Може, через те, що ми передали детальну інформацію, а американська сторона з'єдналася з росіянами і поговорила з ними. Я не можу вам сказати чітко, яка з причин".

Глава держави назвав брехнею публічні заяви росіян про те, що Україна нібито порушує домовленості щодо ударів по енергетиці. Водночас окупанти били по Херсонській області FPV-дронами, відключивши від електрики близько 40 тисяч абонентів. За кілька годин енергопостачання вдалося відновити.

Дронові атаки на Україну

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 квітня російські загарбники вперше за багато місяців не запускали ударних дронів-камікадзе типу "шахед" по мирним містам України.

Раніше Володимир Зеленський закликав світ продовжувати тиснути на Російську Федерацію, щоб припинити "шахедний" терор України.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити вторинні тарифи на російську нафту, якщо Москва відмовиться домоволятися про припинення війни.

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