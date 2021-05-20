За словами президента України, іншого шансу немає.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно завершити війну на Донбасі зараз, коли Володимир Путін перебуває на посту президента Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

Читайте такожЗустріч Путіна з Байденом: у ТКГ прогнозують нове загострення на Донбасі«У нас немає шансу іншого з вами. Ми повинні припинити війну зараз, коли Путін - президент Російської Федерації. Я дуже цього хочу і я в це вірю», - заявив він.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де триває війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому він вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім із Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику ОП Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч із Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

Сьогодні, 20 травня, Зеленський на прес-конференції за підсумками його двох років роботи на посаді президента України знову висловив переконання, що його зустріч із президентом РФ має відбутися або на Донбасі, або на нейтральній території.

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Автор: Костянтин Гончаров