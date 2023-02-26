За його словами, Росія нібито "відсуватиме загрозу далі".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вибухнув погрозами, коментуючи постачання Україні зброї. За його словами, такі кроки нібито тільки загострюють бойові зіткнення.

Як заявив Шойгу російським пропагандистам, "глибина просування російських військ в Україні залежатиме, зокрема, від того, яку далекобійну зброю отримає Київ від країн Заходу".

"Це залежить від того, яка зброя буде надана", - сказав він, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву Путіна про те, що чим далекобійніші системи постачатиме Захід в Україну, тим далі Росія "відсуватиме загрози від своїх кордонів".

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Далекобійна зброя для України: актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю. Він також наголосив, що для перемоги у війні Україна потребує більше артилерії, бронетехніки і систем протиповітряної оборони.

Раніше, 8 лютого, Сунак на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що стосовно питання надання Україні далекобійних ракет великого радіуса дії обговорення ще тривають.

Наступного дня Зеленський під час візиту до Брюсселя повідомив, що вдалося наблизитись "саме до рішення щодо далекобійної зброї". А у відеозверненні 17 лютого глава держави заявив, що в світі вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет для України. Президент зазначив, що крах російської агресії можливий, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього.

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