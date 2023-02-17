Президент України вкотре наголосив на необхідності отримання зброї для краху російської агресії.

У світі вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Ключовий меседж України на (Мюнхенській) безпековій конференції очевидний: ми маємо зробити все, щоб уже цього року забезпечити крах російської агресії. Це можливо. Це потрібно. Але це можливо, якщо Україна отримає ту зброю, що необхідна для цього. Тому наш дипломатичний марафон триває без перерви – від мого візиту до Вашингтона в грудні", - сказав глава держави.

Президент нагадав, що вже створена танкова коаліція для України. Далі важливо створити авіаційну коаліцію, підкреслив він.

"Вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії, та вже світ почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України", - наголосив Зеленський.

Зброя для України - далекобійні снаряди

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась з Великою Британією про постачання далекобійної зброї. Також було домовлено почати підготовку українських пілотів.

9 лютого голова Європейського парламенту Роберта Мецола закликала політиків надати Україні літаки і далекобійні ракети. Вона зазначила, що відповідь Євросоюзу має бути пропорційна загрозі, а загроза - дуже велика.

Сьогодні, 17 лютого, президент Зеленський заявив, що Україна працюватиме над створенням коаліції з країн, які готові постачати винищувачі, за аналогією з "танковою коаліцією".

Вас також можуть зацікавити новини: