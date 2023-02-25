Пропагандисти обурені, що донька та зять Шойгу демонструють розкішне життя, поки гарматне м'ясо гине в Україні.

Скандальний зять міністра оборони РФ Сергія Шойгу Сергій Столяров у розпал скандалу з його підтримкою антивоєнної публікації опублікував відео з розкішного відпочинку.

В акаунтах Столярова з'явилося коротке відео, на якому він позує разом з донькою Шойгу Ксенією на відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Нарешті невеликі канікули. А хто поруч? Гарна яка Ксюня. Зараз підемо до Міланіка", - сказав Столяров із задоволеним виразом обличчя.

Короткий ролик елітного відпочинку скандального зятя Шойгу миттю рознесли Z-пабліки. Пропагандисти обурені, що донька та зять міністра оборони РФ демонструють розкішне життя, поки гарматне м'ясо гине під Бахмутом, Авдіївкою, Вугледаром та іншими українськими містами.

На момент публікації цього матеріалу зять Шойгу вже традиційно видалив відео зі своїх акаунтів. Однак ролик зберігся у соцмережах.

Що передувало

Напередодні Столяров "лайкнув" пост іншого блогера - Юрія Дудя, який звинуватив Путіна і його оточення у кривавій і "безглуздій" війні.

Потім Столяров прибрав "лайк", але реакція зятя Шойгу потрапила на "скріни". Зятю Шойгу почали писати росіяни, що підтримують вторгнення, на що той послав їх на фронт: "Z-бидло забули запитати. Іди на фронт, а не п*зди мені тут".

Згодом ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пообіцяв зловити російського блогера Олексія Столярова, який зятем Сергія Шойгу, за його нібито антивоєнну позицію.

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