За словами Зеленського, тиск на Москву працює.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, тепер більше налаштована на припинення вогню. Таку заяву він зробив під час вечірнього відеозвернення за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом.

"Дорогою від наших бригад тут, у Сумській області, я говорив із президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника президента США Стіва Віткоффа до Москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно конкретна і прозора - війна має завершитися. Війну потрібно закінчити чесно", - поділився Зеленський.

Президент України зазначив, що судячи з того, що звучало в Москві, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню.

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"Тиск на них спрацьовує. Головне, щоб вони не обдурили нас у деталях. Ні нас, ні Сполучені Штати", - додав Зеленський.

Переговори про припинення вогню - важливі новини

Нагадаємо, що 23 липня в Туреччині відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що Москва запропонувала Києву розглянути питання оголошення на лінії фронту "коротких перемир'їв", щоб зібрати поранених і тіла бійців.

Також Мединський сказав, що всі домовленості, яких було досягнуто з гуманітарних питань під час другого раунду переговорів у Стамбулі, виконано.

Крім того, президент України Володимир Зеленський говорив про те, що будь-яка наступальна зброя, яку надали США, може змусити главу РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Він підкреслив, що важливо продовжувати надавати підтримку Україні.

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