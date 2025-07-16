За словами глави держави, російський диктатор розуміє лише силу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка наступальна зброя, яку надали США, може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Newsmax.

За його словами, це може спрацювати, навіть якщо така зброя, до якої входять і ракети, не буде використана.

"Президент Трамп і вся Америка та Європа знають, що ми хочемо миру і закінчення війни. Але росіяни розуміють тільки силу. Тому потрібні тільки сильні санкції і тільки сильна зброя. Ми готові до дій, до демонстрації сили. Я пам'ятаю, що до того, як Трамп став президентом, у нас був потужний пакет заходів стримування. Я хотів, щоб Америка продала нам такий пакет. Але цього не сталося. Ми говорили з президентом Трампом про ці речі. Я б дуже хотів, щоб ми були сильними. Демонстрація сили змушує Путіна сісти за стіл переговорів. Не факт, що нам доведеться застосувати цю силу, але якщо Росія знає про її існування, це вже є вагомим аргументом для закінчення війни", - запевнив глава держави.

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Політика Трампа щодо війни в Україні

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про введення мит проти Росії та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання в Україні.

"Усе дуже просто. І вони становитимуть 100 відсотків (мита - УНІАН). Це може бути більш простим, але це саме так. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити", - зазначив американський лідер.

Також Трамп наголосив, що США і Європейський Союз досягли домовленості про постачання зброї Україні. Він запевнив, що витрати ляжуть на Європу.

"Ми будемо її виробляти, а вони будуть за неї платити. Наша остання зустріч, що відбулася місяць тому, була дуже успішною в тому сенсі, що вони погодилися на 5 відсотків, що становить понад трильйон доларів на рік. Тож у них багато грошей. Це багаті країни", - сказав президент США.

Водночас верховний представник ЄС з іноземних справ Кая Каллас зробила зауваження Трампу через його ультиматум Москві. За її словами, відстрочка у 50 днів є занадто довгою.

"Це дуже позитивно, що президент Трамп займає жорстку позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів - це дуже довгий термін, враховуючи, що вони щодня вбивають мирних жителів", - зауважила Каллас.

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