Зокрема, Мединський висловився про потенційну зустріч лідерів України та Росії.

23 липня в Туреччині відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Глава команди країни-агресорки Володимир Мединський зробив низку гучних заяв за підсумками зустрічі.

Як пишуть росЗМІ, російська делегація запропонувала українській стороні розглянути питання "оголошення на лінії фронту коротких перемир'їв, щоб зібрати поранених, зібрати трупи своїх бійців". Крім того, Мединський заявив, що на білоруському кордоні завершується обмін полоненими за форматом 250 на 250. Він анонсував, що найближчим часом буде проведено "обмін щонайменше 1200 військових".

Мединський також заявляє, що всі домовленості, досягнуті з гуманітарних питань під час другого раунду переговорів у Стамбулі (2 червня – УНІАН) виконані. Він сказав, що РФ нібито передала Україні "понад 7 тисяч тіл бійців ЗСУ".

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"Ми запропонували сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн: з політичних, гуманітарних, військових питань", – цитують пропагандистські ресурси слова Мединського.

Щодо організації зустрічі між лідерами України та Росії, то, за словами помічника диктатора Путіна, "необхідно спочатку обговорити угоду з урегулювання".

Переговори в Туреччині

Увечері в середу, 23 липня 2025 року, у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Зустріч тривала менше ніж годину.

Українську делегацію очолив Рустем Умеров – тепер уже в ролі секретаря Ради нацбезпеки і оборони України. Водночас команду країни-агресора очолював помічник Путіна Володимир Мединський.

Рустем Умеров за підсумками зустрічі заявив, що серед ключових тем переговорів було припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів України та Росії. За його словами, сторони домовилися про подальший обмін військовими і цивільними полоненими. Нового раунду переговорів з цього питання не буде.

При цьому він наголосив, що Україна готова до припинення вогню, зокрема ударів по критичній і цивільній інфраструктурі.

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