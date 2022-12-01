Україна отримає новий "зимовий пакет" допомоги від Швеції на суму майже 338 млн доларів, до складу якого увійдуть системи протиповітряної оборони.
"Новий "зимовий пакет" допомоги від уряду Швеції на майже $338 млн, який, зокрема, включає ППО - вагомий внесок у нашу стійкість і перемогу", - зазначив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль повідомив, що обговорив з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном підтримку, необхідну для відновлення українських об’єктів енергоінфраструктури.
"Шведські трансформатори, генератори й інше обладнання вже допомагає у відновленні української енергосистеми. Дякуємо. Водночас захист неба над Україною від терористичних атак росії залишається для нас пріоритетом", - додав він.
Шмигаль зазначає, що також Швеція долучилася до ініціативи президента України GrainfromUkraine, виділивши 10 млн євро на закупівлю українського зерна для країн Азії та Африки.
"Проговорили з паном Крістерссоном й амбітні плани на близьке майбутнє: приєднання України до ЄС та масштабну повоєнну відбудову", - повідомив прем'єр України.
Допомога Швеції Україні
19 листопада міністр Резніков заявив, що Швеція має намір надати Україні дев'ятий пакет оборонної допомоги на суму 3 млрд шведських крон. Він включає системи ППО, транспортні засоби, боєприпаси та спорядження для солдат.
Крім того, Швеція виділила гуманітарну допомогу на 760 млн шведських крон на допомогу в зимовий період. З цієї суми 560 млн шведських крон призначено для України, решта – для Молдови.