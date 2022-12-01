Денис Шмигаль зазначає, що також Швеція долучилася до ініціативи президента України GrainfromUkraine, виділивши 10 млн євро на закупівлю українського зерна для країн Азії та Африки.

Україна отримає новий "зимовий пакет" допомоги від Швеції на суму майже 338 млн доларів, до складу якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

"Новий "зимовий пакет" допомоги від уряду Швеції на майже $338 млн, який, зокрема, включає ППО - вагомий внесок у нашу стійкість і перемогу", - зазначив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що обговорив з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном підтримку, необхідну для відновлення українських об’єктів енергоінфраструктури.

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"Шведські трансформатори, генератори й інше обладнання вже допомагає у відновленні української енергосистеми. Дякуємо. Водночас захист неба над Україною від терористичних атак росії залишається для нас пріоритетом", - додав він.

Шмигаль зазначає, що також Швеція долучилася до ініціативи президента України GrainfromUkraine, виділивши 10 млн євро на закупівлю українського зерна для країн Азії та Африки.

"Проговорили з паном Крістерссоном й амбітні плани на близьке майбутнє: приєднання України до ЄС та масштабну повоєнну відбудову", - повідомив прем'єр України.

Допомога Швеції Україні

19 листопада міністр Резніков заявив, що Швеція має намір надати Україні дев'ятий пакет оборонної допомоги на суму 3 млрд шведських крон. Він включає системи ППО, транспортні засоби, боєприпаси та спорядження для солдат.

Крім того, Швеція виділила гуманітарну допомогу на 760 млн шведських крон на допомогу в зимовий період. З цієї суми 560 млн шведських крон призначено для України, решта – для Молдови.