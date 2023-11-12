ЗСУ мають всі шанси взяти Бахмут в оперативне оточення, а там знаходиться зараз 10-15 тисяч російського військового контингенту.

Тактика росіян на фронті - відступити, а потім агресивно атакувати зайняті ЗСУ позиції. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі FreeДом, коментуючи ситуацію навколо Бахмута.

"Тактика Росії - спочатку відступити, а коли займають позиції наші війська, вони контратакують усіма силами, дуже жорстко, агресивно з метою повернути собі втрачені позиції. Бахмутський напрямок для них зараз важливий напрямок навіть у політичному сенсі, не кажучи вже про військовий сенс. Оскільки Авдіївка для росіян не виправдала себе як швидка операція, яка повинна була довести силу російської зброї - місяць боїв і, як ми бачимо, Авдіївка тримається. Враховуючи втрати, яких зазнали росіяни біля Авдіївки, це треба компесувати їм. І зрозуміло, що найближчий напрямок - це Бахмутський напрямок", - сказав Тимочко.

За його словами, окупанти намагаються утримати Бахмут, називаючи його символом "сили російської армії".

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При цьому Тимочко підкреслив, що у ЗСУ зараз є практично всі шанси взяти Бахмут в оперативне оточення.

"Якщо Бахмут опиниться в оточенні, то в оточенні буде і російський контингент - за різними цифрами від 10 до 15 тисяч осіб. І тоді буде питання (для керівництва РФ – УНІАН) – виводити їх, застосовуючи додаткові сили, або залишити цих людей там. Крім людських втрат, "втрата" Бахмута для глави кремля Володимира Путіна буде великим репутаційним ударом", - сказав Тимочко.

Ситуація біля Бахмута - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ситуація на Бахмутському напрямку загострилася. Російські окупанти вже не перебувають у глухій обороні, а атакують позиції Сил оборони України з новою силою. Про це заявив в ефірі телемарафону начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, ситуація почала загострюватися ще минулого тижня.

4 листопада заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов прокоментував ситуацію навколо Бахмута, визначивши її як непросту, але контрольовану. За його словами, російські окупанти безуспішно намагаються покращити тактичне становище, використовуючи свої переваги - велику кількість особового складу та засобів, зокрема, артилерійського озброєння, боєприпасів до них.

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