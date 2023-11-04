В окупантів серйозні загородження, які важко долати.

Ситуація в районі Бахмута непроста, але контрольована, російські окупанти безуспішно намагаються покращити тактичне становище.

Про це сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що в цілому ситуація в районі Бахмута контрольована, але це не значить, що противник спить. "Ворог намагається дуже активно використовувати свої переваги - велика кількість особового складу та засобів, зокрема, артилерійського озброєння, боєприпасів до них. Намагається створювати напругу на передньому краї, забрати ініціативу і в деяких випадках переходить до штурмових і рейдових дій, щоб покращити своє тактичне становище. Але в цілому успіху ворог не має", - наголосив Кудряшов.

Він зазначає, що на початку цього року противник на Бахмутському напрямку мав ініціативу, дуже сильно тиснув, в тому числі завдяки так званому ПВК "Вагнер", якого сьогодні не існує, але вже весняно-літня кампанія закінчилася результативними діями ЗСУ – визволення Андріївки, Кліщіївки і потужне просування на фланзі Бахмуту. За його словами, після цього противник намагався відновити своє втрачене положення, відкинути Сили оборони від залізничної колії біля Бахмута, але безуспішно. "Сьогодні ми досить міцно стоїмо на фланзі, але це не означає, що ворог не має мотивів реалізувати наступальні дії, бо йому потрібні, в тому числі медійні перемоги, на цьому напрямку, тому він буде намагатися підсилювати передній край", - сказав Кудряшов.

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Він зазначає, що противник вміє робити укріплення і це дуже сильно уповільнює наступ Сил оборони.

"Ворог використовує як комбіновані мінні поля, так і сховані протитанкові мінні поля, використовує оперативний контроль в небі, щоб уражати нашу піхоту і техніку керованими авіаційними боєприсами, в тому числі Ланцетом", - зазначив він.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ також розповів, що окупанти риють нори, тобто викопують глибокі діри в землі, в яких перебувають цілодобово і навіть там справляють природні потреби. " І ворога дуже важко вибити з таких укріплень, в яких він досить глибоко сидить", - додав він.

Кудряшов зазначив, що також на сьогодні логістика з підкиданням резервів у ворога не сильно ускладнена.

Ситуація в районі Бахмута

За даними Генштабу, минулої доби на Бахмутському напрямку російські окупанти вчергове марно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де оборонці України відбили близько 10 атак. Також загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Своєю чергою, ЗСУ продовжують вести штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Українські війська завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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